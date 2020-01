El consejo de Cinthia Fernández a Mica Viciconte ante la posibilidad de que baile con Cubero en ShowMatch

A poco de conocerse que Mica Viciconte y Fabián Cubero sería una de las parejas que foramría parte de Bailando 2020, Cinthia Fernández (que le puso punto final a su noviazgo con Martín Baclini en el certamen) habló con la modelo y le dio un consejo basada en su experiencia personal.

"Me encanta el Bailando y las dos veces que fui la pasé bien. Me divierto y aprendo, así que si tengo la propuesta nuevamente, seguro la acepte. Con respecto a Fabián tengo un solo miedo. Cinthia debe estar ahí en el piso y lo que pasó entre ella y Baclini fue como exponer una relación. No sé si estoy preparada para eso", expresó Viciconte en un móvil para Los Ángeles de la Mañana.

Atenta a sus palabras, Cinthia tomó la palabra: "No lo hagas. Tenés mucha razón en lo que pensás. No es saludable para una pareja porque la convivencia en el trabajo, en algo que él no sabe hacer (bailar), es como un choque".

Por último, ante la posibilidad de que el futbolista y la modelo ingresen al show por separado, Viciconte cerró: "Me parece que lo divertido es que entremos como pareja. Los celos no son el problema. No tengo problema en entrar en pareja con él porque nos llevamos bien, el tema es que me pongan a alguien de jurado y se complique".