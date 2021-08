Se conocieron fuertes detalles del momento en el que Chano fue baleado y su frase a los policías: "Te voy a matar, ¿por qué me disparaste?"

Conforme a la última declaración de la oficial Vanesa Flores ante el fiscal Martín Zocca, Chano Moreno Charpentier le habría gritado al policía Facundo Amendolara después de recibir un disparo de su parte, por el que terminó en el piso producto del impacto. La integrante de la fuerza policial que presenció el momento junto a su compañero, Mariano Gaccio, dio más detalles del episodio en el que el músico fue baleado.

“Te voy a matar, ¿por qué me disparaste? No me toques, me duele la espalda”, le habría dicho el músico a Amendolara, quien disparó tras sentirse amenazado por el músico que, según el informe policíal, lo atacó con un cuchillo en medio del brote psicótico, como consecuencia del “consumo de estupefacientes”. Después de este suceso, el uniformado quedó imputado por lesiones graves por el uso de arma de fuego y por ser funcionario policial, con una pena prevista entre 3 a 15 años de prisión.

Tras el confuso episodio, el pasado 26 de julio, Chano fue internado en la sala de terapia intensiva de la Clínica Otamendi, centro médico en el que se encuentra actualmente. Cabe recordar que el incidente tuvo lugar en su casa ubicada en Barrio Parque La Verdad, Capilla del Señor, en Exaltación de la Cruz. Fue allí donde el psiquiatra, Gonzalo Caligiuri, le pidió al guardia de seguridad que convocara a la policía porque el cantante estaba alterado y violento.