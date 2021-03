Connie Ballarini acusó a Leo Montero de echarla de la radio: "Me pidió que no fuera más"

Muy triste, Connie Ballarini acusó a Leo Montero de haberla echado de Bonus Track, el programa que compartían en radio Metro. Para evitar cualquier tipo de especulación, contó su verdad a través de sus stories de Instagram. Y remarcó que esta situación se habría dado luego de que decidiera aislarse al enterarse de que Tucu López, su compañero, se había contagiado de coronavirus.

“Ni siquiera dijeron nada al aire y por eso vengo acá a decir. Voy a contar los hechos y ustedes entenderán por qué estuve tan rara y angustiada. Les voy a contar cómo fueron las cosas. El lunes pasado voy a la radio y ahí me entero que Tucu López está con covid... Hicimos el programa como siempre y cuando me voy aviso que me voy a hisopar, por mi cuenta, para ver qué onda", relató.

Y continuó: "Al otro día, como estaba esperando el resultado, me aislé. Porque es lo que hay que hacer, para cuidarse uno y cuidar al resto. Hablé con médicos y con mi hermano, que es científico y que está en tema. Después me llega el resultado negativo, aviso y cuento que me tengo que aislar. Le mando el audio de la médica para mostrarle cómo era la normativa incluso. Y el conductor me pone 'Ok, beso Connie, aislate'”.

Entonces, relató cque después de esa situación Montero la habría echado por teléfono. "Al otro día, me llama el conductor, el miércoles a la tarde, mientras estoy aislada. Me dice: 'Mirá Connie estuve pensando en estos días de aislamiento (un día) y ya lo venía sintiendo (un mes de programa)... Y no sé si me dijo 'no encajás', o algo así... 'No se armó la mesa como yo quería, así que te voy a pedir que no vengas más', me dijo”, añadió, sensibilizada.

Y remarcó que la está pasando realmente muy mal. "Lo que pienso me lo guardo y ustedes saquen sus conclusiones. Estoy en shock porque no me lo esperaba. Nunca me dijeron nada, por eso todo es muy raro... Porque nunca armé una columna. Estoy sorprendida. Todos los audios que tengo son buena onda y así, de un día para el otro, 'no vengas más'. Estoy pasando un momento horrible, es muy feo como se manejó", sentenció haciendo hincapié en que esperaba otro trato.

