Connie Ansaldi, contra Nicolás Pauls por sus dichos sobre las vacunas: "Que lo manden a abrazar a alguien con sarampión"

En una entrevista con Ciudad, Nicolás Pauls generó controversias al hablar de su postura sobre la salud pública ya que cuando el periodista le preguntó si vacuna a sus hijos, el actor respondió dubitativo: “Mirá, no... Es un tema que prefiero no hablarlo. Es tan inmenso el negocio que hay que prefiero obviar el tema. Pero la primera lectura que hago es que lo instalan como que es algo que hay que hacer”.

Connie Ansaldi no dudó en repudiar la postura de Pauls al ver en Twitter la nota que replicaron sobre sus dichos y expresó de forma contundente: “¡Genial! Si no cree en las vacunas que lo manden a abrazar a alguien con sarampión. Total, seguro no se contagia. Porque lo que mata es ser ignorante. ¡Y para eso sí que no hay vacuna que alcance!”.

En la entrevista con Pauls, el periodista de este sitio le mencionó que la vacunación es una cuestión de salud pública y no una decisión, a lo que el actor contestó: “Es un tema que prefiero no hablar abiertamente ni conversar. ¿Cuál es una de las industrias más grandes del mundo? La farmacéutica y la de las armas. Ahí está todo resuelto. ¿No es curioso que la misma empresa que te da un supuesto alimento que te va a alimentar, pero que en realidad te enferma, sea la misma que produzca los medicamentos que te van a curar? Yo dejo esta pregunta nada más, que cada uno saque sus conclusiones”.