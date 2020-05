Conmovida, Juana Viale habló tras la muerte de Goldie: "Vamos a extrañar sus sabias palabras"

A un día de la muerte de su tía Goldie (93), a Juana Viale le tocó la difícil tarea de salir al ruedo en La Noche de Mirtha, el programa de su abuela, a quien reemplaza por la pandemia de coronavirus.

Visiblemente afectada por la repentina pérdida de Goldie, quien falleció en su casa tras rescatarse para tomar una siesta, la actriz habló del triste presente familiar. “Estoy otra noche acá, adelante del programa de mi abuela por la cuarentena. Hoy también me toca estar al frente de este programa con una noticia que ya es de público conocimiento”, comenzó diciendo Juana, nerviosa y angustiada.

"Vamos a extrañar mucho sus tortas dedicadas, sus sabias palabras, siempre acompañadas de algún proverbio". G-plus

Una vez en el escritorio, Viale le dedicó sentidas palabras a Goldie: "Ayer murió mi tía abuela, murió Goldie. Uno por ahí está preparado para llevar adelante el programa adelante, pero uno no puede aprender a transmitir este tipo de noticias, y me toca como familia. Goldie fue una mujer, una actriz de la época de oro de la Argentina, hizo grandes películas junto a su hermana. Fue una mujer con mucha memoria, fue una mujer muy sensible, muy familiera. Yo les voy a mandar un beso muy grande a sus hijas, a sus nietos, bisnietos y a toda esta pequeña familia que vamos a despedirla de una manera tan particular por la pandemia”.

"No hay que olvidarse que vivió 93 años y que hay mucho para recordar y mucho para sonreír... Es difícil no poder abrazar en estas situaciones, pero lo mejor es recordar con alegría". G-plus

Luego, agregó, con la voz quebrada: “Lo más lindo que yo puedo estar haciendo es seguir con el programa adelante. Goldie, a pesar de todas las situaciones dolorosas que tuvo que pasar mi abuela, siempre le dijo que tenía que ir a trabajar. Acá estoy cubriendo el lugar de mi abuela, que le mando un beso muy grande. Es muy difícil la situación y me imagino que perder a una hermana es muy difícil, por supuesto… Vamos a extrañar mucho sus tortas dedicadas, sus sabias palabras, siempre acompañadas de algún proverbio. No hay que olvidarse que vivió 93 años y que hay mucho para recordar y mucho para sonreír. Un beso a toda nuestra familia. Es difícil no poder abrazar en estas situaciones, pero lo mejor es recordar con alegría”.