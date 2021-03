Conmovedora respuesta de Pampita sobre su vida tras la muerte de Blanca: "Hay un lado duro y no saben lo que es estar en esos zapatos"

Súper popular y querida, Pampita está acostumbrada a hablar de su vida privada en los medios. Pero siempre se resguardó de expresarse públicamente sobre la trágica muerte de Blanca, su hija de seis años con Benjamín Vicuña que murió en el año 2012.

En el debut de PH Podemos Hablar el último sábado, Pampita explicó a corazón abierto por qué hay una parte de su vida que elige no mostrar al público y conmovió con su respuesta.

Ocurrió en el segmento “Frente a frente”, en el que dos invitados de Andy Kusnetzoff se entrevistan mutuamente. A la top le tocó con Leonardo Sbaraglia, quien con calidez le preguntó: “¿Qué sentís que no te han preguntado tanto? ¿Qué sentís que es algo de tu vida que no ha entrado en el juego mediático, del cual todos participamos? ¿Cuál es esa Caro que no apareció tanto en los medios?”.

"Conocen una parte súper linda, pero hay todo un lado difícil y duro del día a día, que no saben lo que es estar en esos zapatos" G-plus

Entonces, Pampita respondió: “Yo creo que siempre tengo como una muralla, doy hasta cierto punto y hay cosas que me gustan que queden entre los que me conocen, entre los más íntimos”.

“Nunca me sentí una abanderada de ciertas cosas, de tener que representar a otras personas. Eso me lo guardé para mí; para la intimidad. Conocen una parte súper linda, pero hay todo un lado difícil y duro del día a día, que no saben lo que es estar en esos zapatos”, agregó con emoción sobre por qué elige vivir su dolor en privado.

Al escuchar el profundo ida y vuelta de Pampita con Leo, Andy concluyó: “Un momento hermoso”.