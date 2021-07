La conmovedora imagen de Emiliano "Dibu" Martínez conociendo a su beba tras consagrarse campeón de la Copa América: "Finalmente"

Después de convertirse en uno de los héroes más celebrados de la Selección argentina atajando los penales que le permitieron a su equipo pasar a la final de la Copa América 2021, que finalmente ganaron frente a Brasil, Emiliano “Dibu” Martínez emprendió el regreso a casa. El arquero partió directamente a Inglaterra sin pasar por la Argentina debido a que el tiempo lo apremiaba por una causa muy especial y es que la semana pasada nació su hija a la que recién pudo conocer este lunes.

El arquero del Aston Villa llegó este lunes a Birmingham, donde vive con su esposa y su hijo Santi, y conoció a Ava. “Finalmente”, se lee en una tierna story de Instagram que publicó Mandinha Martínez y en la que se puede ver al futbolista besando la frente de la beba.

En otras stories, Mandinha también mostró el emotivo reencuentro entre Emiliano “Dibu” Martínez y Santi, que incluyó una pila de obsequios que este le trajo de su viaje de 45 días a Brasil, donde estuvo concentrado todo este tiempo debido a los estrictos protocolos de Conmebol. “Te duele la panza, te duele todo, quiero ir a conocer a mi hija. Mi mujer me bancó a muerte, todavía no la pude abrazar, que era lo que más quería en el mundo. Pasé mucha mierda, gente que no confiaba en mí, pero esto queda en la historia hermano. ¡Lo hicimos! Soy más argentino que nunca”, reveló el marplatense tras el partido en el que se consagró campeón junto a la Selección.