Conmovedora confesión de Topa sobre Romina Yan: "Tengo señales de ella"

El recuerdo de Romina Yan a casi 12 años de su muerte no cesa entre quienes la conocieron. Cris Morena se refirió en varias oportunidades contó cómo la siente muy cerca a su hija tras su fallecimiento y ahora Topa en PH Podemos Hablar contó la conexión que vivió.

“Me pasa con familiares y con seres queridos que ya no están. Tengo como unas señales, no es que los veo pero si me aparecen cosas en momentos inesperados. Estoy pensando algo y me viene una señal”, aseguró el animador infantil, que es papá de Mitai.

“Me ha pasado con Romina Yan. Lo he hablado con Cris Morena. Le cuento que me aparece de forma random una canción de Chiquititas que yo había grabado con ella”, aseveró, a flor de piel.

"Tengo como unas señales, no es que los veo pero si me aparecen cosas en momentos inesperados. Me ha pasado con Romina Yan". G-plus

LAS SEÑALES QUE TOPA RECIBE DE ROMINA YAN

“Me aparecieron dos señales. Una que yo grabé con ella y otra que hice con Jorgelina Aruzzi que yo hice en el homenaje a Romina”, recordó el conductor.

Más sobre este tema Luisana Lopilato contó cómo la ayudó Romina Yan a conocer a Michael Bublé: "Gracias a ella estoy casada y tengo hijos con Mike"

“Me aparecieron esas canciones en el auto de la nada”, reveló.

Más sobre este tema La emoción de Agustina Cherri al ver imágenes junto a Romina Yan: "Fueron muchos años los que viví con ella"

“También me pasa que me aparecen fotos buscando otras cosas en el celular”, confesó.