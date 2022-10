Mauro Szeta, emocionado tras participar en ¿Quién es la Máscara?: "Mis viejos se murieron hace poco, así que fue hermoso para la vida estar acá"

En medio de la cuenta regresiva por que se viva la gran final de ¿Quién es la Máscara?, Natalia Oreiro develó el misterio y reveló la identidad de Pecas, el famoso que se escondió detrás de un disfraz de hamburguesa y que deleitó a Wanda Nara, Roberto Moldavsky, Lizy Tagliani, y Karina La Princesita con su interpretación.

“¡Increíble todo lo que hiciste! Jamás me lo hubiera imaginado. De verdad nos sorprendés un montón porque sos muy histriónico”, lanzó la conductora, al ver que delante de sus ojos estaba el reconocido periodista. Y agregó, divertida: “¿Y ahora como volvés a ser un periodista serio?”.

“Bueno, es un nuevo desafío. Fue divino grabar. Me enseñaron lo que pudieron, me dijeron ‘flui como vos tengas ganas’ y así me salió. De a ratos, sentía que le metía modos rarísimos a mi voz que nunca me había escuchado”, atinó a decir Szeta.

"El contexto me vino muy bien a mi vida con ustedes, con la gente, en un año donde mis viejos se murieron muy pegaditos, con un diferencia de 5 meses, así que me vino hermoso para la vida estar con ustedes y con la gente". G-plus

Y cerró, a flor de piel: “Me gusta el rock nacional, el inglés me cuesta un montón y me sirvió para decir ‘bueno, lo tengo que estudiar este idioma’. El contexto me vino muy bien a mi vida con ustedes, con la gente, en un año donde mis viejos se murieron muy pegaditos, con un diferencia de 5 meses, así que me vino hermoso para la vida estar con ustedes y con la gente”.

Luego de que en LAM filtraran que Karina La Princesita habría tenido un fuerte enojo con la producción de ¿Quién es la Máscara?, la investigadora habló de cómo vive su rol en el programa de Telefe y fue tajante con su postura.

“(Lo de la discusión) son cosas que pasan en el programa, pero por ahora no hay mala onda. Llega a haber mala onda, ustedes saben que agarro mis cosas y me voy a la mier… porque yo hago tele para divertirme”, lanzó la cantante, sin filtro, en una nota que dio para el ciclo que conduce Ángel de Brito por América.

“Lo que pasa es que hay mucha mala onda con respecto al programa, vamos a ser sinceros. Cuando querés guardar un secreto tenés a todos los que te lo spoilean. Una cosa es jugar y tirar el nombre de un personaje y otra cosa es spoilearlo”, agregó, firme.

Y cerró, sin vueltas: “Igual, a mí no me interesa si lo spoilean. Es normal cuando sale un programa que tiren mala onda y la realidad es que esto es algo distinto, algo para llevar diversión y tal vez, en este país, si no hay algo picante no estamos acostumbrados".