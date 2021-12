Ricky Sarkany, conmovido el día que su hija Sofía hubiera cumplido años: "La vida nos dio el privilegio de compartir más de 31 años junto a vos"

A ocho meses de la muerte de Sofía Sarkany, una de las mejores amigas de China Suárez, su papá Ricky Sarkany posteó las fotos más lindas de ella en su Instagram y le dedicó un mensaje muy especial el día que hubiera cumplido 32 años.

"Hoy se cumplen 32 años del día que llegaste a nuestras vidas y me hiciste papá. Hace un año, en tu fiesta de cumpleaños, leíste una carta y dijiste: 'LA VIDA ME DIO MÁS DE LO QUE ME SACÓ'. La vida nos dio el privilegio de compartir más de 31 años junto a vos", expresó Ricky.

RICKY SARKANY EXTRAÑA A SU HIJA Y LA RECUERDA EN REDES

Acto seguido, la describió con inmensa ternura y le remarcó que la extraña un montón.

"Tu sabiduría, dulzura y amor fueron y serán únicas. Hoy vivimos un día especial y es imposible expresar con palabras cuánto te extrañamos. Daría sin dudarlo mi vida por cantarte el feliz cumpleaños y poder abrazarte, llenarte de besos una vez más", sumó, muy dulce.

A pesar del dolor por no tenerla físicamente cerca, el diseñador contó que sonríe cada vez que piensa en ella.

"Nos quedan tus enseñanzas y nuestra filosofía de SIEMPRE SONREIR. Sonreírle a la vida aunque a veces, como hoy, tengamos más ganas de llorar que de hacerlo. Ya nos encontraremos todos juntos nuevamente en un lugar mucho más lindo. Como siempre repetimos juntos: LO MEJOR ESTA POR VENIR... SIEMPRE", cerró, esperanzado.