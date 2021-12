Conmovedor posteo de Jimena Barón en el aniversario de la muerte de su papá: "En esta fecha, me duele el alma"

Antes de armar las valijas y aterrizar con su hijo Momo y Marley en Europa, Jimena Barón fue con su hermano Federico al cementerio y recordó a su querido papá, Jorge Guevara, en una fecha muy especial.

La artista compartió varias fotos homenajeando a su padre y contó que a pesar de que cuando era chica no eran unidos de grande lo extraña un montón todos los días de su vida.

"Aguante fin de año, su inestabilidad, la insoportable tendencia cerebral a hacer balances y la pandemia del ort... que nos insiste con los malditos viajes introspectivos. Por suerte, se suma la fecha aniversario de la trágica e inexplicable muerte de papá", expresó antes de contar cómo vive con su ausencia física.

"La bronca de extrañarlo tanto no muy segura de que se lo merezca. Será la famosa sangre, que tira, o tal vez que su incapacidad de amar fue menos importante que sus cosas hermosas". G-plus

EL POSTEO DE JIMENA BARÓN DEDICADO A SU PAPÁ

"La bronca de extrañarlo tanto no muy segura de que se lo merezca. Será la famosa sangre, que tira, o tal vez que su incapacidad de amar fue menos importante que sus cosas hermosas. Le dije a Fede que no habíamos vivido juntos el duelo, yo no fui al entierro y no nos cruzamos en el velorio. Cada uno hizo lo que pudo, pero nos debíamos este momento como hermanos. Hace años que lo tendríamos que haber cremado porque él no quería estar en un cementerio, pero yo siento que al menos así tengo algo pendiente con él, algo tangible y real que nos une, un último trámite.", escribió.

Sincera, también afirmó que su papá no se habría manejado bien con su familia pero que a pesar de su forma de ser ella lo recuerda con inmenso amor.

"Nos cag... bastante la vida, pero ojalá hubiera sido malo e insignificante como para no extrañarlo. Me duele el alma siempre cerca de la fecha, el pecho, puedo señalar dónde, no es una manera de decir. Justo ayer me dijeron que parece que siempre estoy bien porque me muestro siempre feliz y positiva y la verdad es que no es así. Creo que es justo que Instagram a veces sea un lugar menos lindo y perfecto, más parecido a la vida, que la amo pero a veces duele un montón, como mi papá. Que me respondió apenas salí del cementerio", cerró.