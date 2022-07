La confesión de Soledad Solaro: "Congelé óvulos, pero no me animo a ser mamá sola"

PH Podemos Hablar estuvo como invitada Soledad Solaro y, como muchas otras famosas, reveló que tiene el deseo de ser mamá y que incluso recurrió a una clínica de fertilidad, sin embargo no es su plan ser madre soltera. Enestuvo como invitaday, como muchas otras famosas, reveló que tiene el deseo de ser mamá y que incluso recurrió a una clínica de fertilidad, sin embargo no es su plan ser madre soltera.

Andy Kusnetzoff, quien estuvo casada con Amalia Granata. "Me hubiera gustado ser mamá. De hecho congelé óvulos. Están ahí pero la verdad que estoy por cumplir 44 años y para ser mamá sola no me animo, porque mi proyecto es hacerlo con una pareja", contó la modelo en el ciclo de, quien estuvo casada con Leo Squarzon, actual pareja de

“No me animo, el miedo, a no poder sola con toda. No te olvidés que toda mi familia vive en el interior y yo estoy acá sola", aseguró. "Cuando fui la madrina de la hija de mi mejor amiga, es lo mejor que me pasó en el último momento", concluyó, súper sensibilizada.

EL DESEO DE SOLEDAD SOLARO DE SER MADRE

En 2018 después de casi un año de su relación con Juan Pablo Rodríguez (48), Soledad Solaro (39) decidió ponerle punto final a su noviazgo con el empresario, tal como lo reveló ella misma en diálogo con Ciudad.

"Fue todo muy reciente. La verdad es que no tengo nada para decir, no pasó nada tremendo... ¡simplemente éramos incompatibles en algunas cositas! Yo lo adoro con todo mi corazón. Salí casi 8 meses con él y fue muy importante para mí. Pero bueno, es la vida misma que a veces funciona y otras veces no", decía Soledad, días atrás.

Más sobre este tema Soledad Solaro habló del embarazo de Amalia Granata con su exmarido

Además, Solaro se encargó de destacar las cualidad de su exnovio: "Es un tipazo, 11 puntos como amigo y como persona. Pero cada uno tiene sus temitas de personalidades y no siempre se logra evolucionar o aceptar las cosas del otro, y hay que soltarnos a tiempo".

Más sobre este tema Paula Linda y la polémica explicación de Squarzon sobre el inicio del romance con Granata: "Me dijo que estaba dolido por una infidelidad y necesitaba una famosa para hacer escándalo"

Ahora, a poco de comenzar una nueva etapa de su vida, la modelo abrió su corazón y habló de sus deseos más personales: "Quiero ser mamá, pero es algo que se me despertó hace poco. Pero de todas maneras no siento que me corra el tiempo, ni lo veo como un tema que sea una presión. ¡Creo que por algo se dan las cosas... y por algo no!", se sinceró, tal como lo publicó la revista Paparazzi.