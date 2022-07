La confesión de Soledad Pastorutti tras su perreo en La Voz Argentina: "Se lo hago a mi marido con el poncho"

La llegada de Sofía Schiaffino a La Voz Argentina provocó una verdadera puja entre los jurados, al punto que Soledad Pastorutti y Lali Espósito terminaron perreando con ella en el escenario, antes de que la cantante de Arequito hiciera una confesión muy hot frente a sus colegas.

Sofía cantó One and Only de Adele y logró la adhesión de Soledad Pastorutti, Mau y Ricky y Ricardo Montaner, que bloqueó a Lali Espósito al momento de ver que se daba la vuelta.

De esta manera, se produjo un divertido ida y vuelta entre los jurados sobre los límites entre el trabajo y el placer. “Medios de este país han dicho que La Sole se ha ido temprano de fiestas. Indignada estoy, porque yo he perreado con esta mujer hasta las seis de la mañana”, dijo Lali.

LA SOLE REVELÓ QUE PERREA EN LAS FIESTAS HASTA ALTAS HORAS, BROMEÓ AL RESPECTO

“Soledad es la más fiestera de todos. Es la que más te acompaña”, agregó la cantante y alentó a su compañera a ir a “perrear” al escenario junto Sofía. Lo que siguió fue una escena surrealista que terminó con el aplauso del resto de los jurados.

“Quería reivindicar tu posición de fiestera, Sole”, le dijo Lali mientras bajaban del escenario, y su compañera le agradeció: “Lo bien que hacés”. “Eso mismo, con el poncho, te debe quedar bárbaro”, acotó Ricardo Montaner desde su silla.

“Si, lo hago con el poncho. Eso se lo hago a mi marido. Me pongo el poncho y…”, le contestó, pícara, Soledad. “Si, pero qué lindo, porque, debajo del poncho, desnuda ella, así”, dijo Lali mientras gesticulaba como si se estuviera abriendo el abrigo.