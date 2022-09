La confesión de Paula Chaves sobre los inicios de su romance con Pedro Alfonso: "Yo era celosa"

Hace 12 años nacía el romance de Pedro Alfonso y Paula Chaves y desde entonces su historia de amor siguió creciendo con sus tres hijos. La animadora estuvo como invitada en La Peña de Morfi y contó divertida que sus comienzos en el Bailando fueron más tempestuosos.

La modelo coincidió en el ciclo on Rodrigo Cristofaro, excoach del certamen de ShowMatch y productor ahora del ciclo de Jey Mammon. “La gente no nos creía nada. Casi por él no nos casamos. Casi por él esta familia hermosa que hemos consolidado y estos hijos maravillosos que hemos tenido, casi por él no nos casamos”, señaló, divertida.

“Este sátrapa era coach de Pedro”, recordó, mientras tomaban al productor, tentado de risa.

"Él coach de Pedro Alfonso era bastante cizañero. Nos hacía pelear y yo era medio celosa". G-plus

PAULA CHAVES CONTÓ CÓMO FUERON SUS COMIENZOS CON PEDRO ALFONSO EN EL BAILANDO

“Él era bastante cizañero. Nos hacía pelear y yo era medio celosa”, aseguró, sobre sus inicios en el concurso de Marcelo Tinelli y en los comienzos de su romance con el actor.

“Rodrigo nos decía ‘es todo show, hay que bailar, hay que hacer show’. Todo hacía y acá estamos”, rememoró.