Mientras vive las instancias finales de Corte y confección y sueña con llevarse el título de ganador, Juan Sartor (26) abrió las puertas de su intimidad y dio detalles del affaire que mantuvo con Facundo Mazzei (30), el bailarín del Bailando.

"Salí con Facu Mazzei. No llegamos a ser novios pero tuvimos una linda historia. Nos conocimos hace cinco años en un boliche. Un amigo me dijo 'te quiero presentar un pibe, se llama Facu Mazzei'. Yo ni sabía quién era, me mandó una foto y lo vi con el pelo amarillo porque en ese momento estaba haciendo Stravaganza. 'Ni loco, con ese pelo es un grasa', le respondí", comenzó diciendo Juan en diálogo con la revista Pronto.

"Salí con Facu Mazzei. No llegamos a ser novios pero tuvimos una linda historia. Salimos cuatro veces y después fue más esporádico. Había buena piel, pero después él se puso de novio y me dejó". G-plus

"Cuestión que pasó la noche, me dio su celular y a los tres días quedamos en encontrarnos para conocernos. Ahí tuvimos algo, pero no más que eso. Salimos cuatro veces y después fue más esporádico. Había buena piel, pero después él se puso de novio y me dejó", agregó.

Además, dejó en claro que el vínculo jamás se cortó: "Nunca dejamos de vernos, pero como él estaba de novio, no pasaba nada. Cuando se separó retomamos, pero nunca fuimos novios oficiales. Al día de hoy nos seguimos hablando y cada tanto algo pasa. Nos llevamos muy bien y cada tanto tenemos un touch and go".

"Al día de hoy, con Facu nos seguimos hablando y cada tanto algo pasa. Nos llevamos muy bien y cada tanto tenemos un touch and go". G-plus

En cuanto a su sexualidad, el joven declaró que el tema de su sexualidad no es un tabú para él: Lo tengo bien hablado con mi familia y está súper aceptado. De todos modos, la primera gran pelea fue conmigo para poder aceptarme".

"Estoy soltero. Amo la vida en pareja, pero ya hace más de un año que estoy solo. Soy una persona que funciono mucho más en pareja que soltero. Lo máximo que estuve de novio fueron dos años y tuve tres novios importantes", cerró, en referencia a su situación sentimental actual.

¡Suscribite al newsletter de Ciudad! Y recibí las últimas noticias del espectáculo en tu mail.

¡Click Aquí!​