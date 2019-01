La confesión hot de Rodrigo Guirao Díaz en la playa

En el verano la gente se suelta más. Sino, preguntenselo a Rodrigo Guirao Diaz, quien de visita en el Bar de Playa de Brahma, contó algunos de sus secretos de seducción. “Aunque no me crean soy bastante tímido, no soy de ir a encarar. Por ahí si estoy en la barra de un bar tomando una cerveza me hago el distraído y busco que sea algo casual”.

El actor también se animó a participar de uno de los juegos que ofrece el parador a cambio de hacer una confesión, y a pesar de que ganó, lo contó igual. A la pregunta de qué había sido lo más hot que hizo alguna vez en una playa, él contestó que "eso" que todos imaginaban lo había hecho.

Para todos los que quieran visitar el Bar de Playa de Brahma está ubicado en La Caseta (ruta 11, km 14) y, además de poder tomar una cerveza bien fría, también tendrán la posibilidad de participar en diferentes juegos y escuchar música en vivo en el bar. Por ahí ya pasaron La Macha, Sin Ensayo, Cumbia Grande y Gastón Leandro, y los mejores sets de DJ Otto Bunge, DJ Catix y DJ Rodrigo.

Para lo que resta de enero, ya están programadas las presentaciones de Cazzu (18 de enero), y Malajunta Malandro (22 de enero) -como anticipo del Buenos Aires Trap, el primer junte de traperos de Argentina que se hará en el Hipódromo de Palermo el 26 de febrero - y Los Bonnitos (19, 26 y 31 de enero), entre otros.