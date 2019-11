La confesión de Bianca Iovenitti, luego de que Fede Bal reconociera haber tenido un reencuentro con ella: "Estoy conociendo a alguien"

A poco de que Fede Bal se muestre muy cariñoso con Melina Carballo (una chica que conoció en su viaje a Uruguay), Bianca Iovenitti, la ex del actor, confesó que su corazón ya no está solo desde hace menos de un mes.

Indagada por qué tanto hay de cierto en que estaría saliendo con un abogado, Bianca se sinceró en Siempre Show (lunes a viernes a las 20 por Ciudad Magazine): "Hay bastante de verdad en eso. La idea es no contar nada, pero no sé qué pasó. No voy a contar nada de él porque no me gusta e imagínense que no tiene nada que ver con esto. Se va a asustar y se me va a ir corriendo. Pero es verdad, estoy conociendo a alguien".

"Yo soy muy de necesitar un tiempo de estar tranquila cuando me separo, pero también necesito pasarla bien. Me permito un montón de cosas. No es que estoy de novia, pero estoy conociendo a una persona divina. ¿Si le veo futuro a esta relación? La realidad es que ni pienso eso".

Por otro lado, Bianca dejó en claro que este hombre (de quien no quiso dar su nombre de pila) no es conocido: "Que yo sepa no, no tuvo ninguna causa mediática. Él me dice Bianquita y nos conocemos hace una tres semanas más o menos. Nos presentó una amiga mía en Pilar porque a veces vamos con mis amigas para allá los fines de semana. Tiene un estudio jurídico con unos socios".

"Tiene 30 años. Estoy rebien y la pasamos súper bien. Yo soy muy de necesitar un tiempo de estar tranquila cuando me separo, pero también necesito pasarla bien. Me permito un montón de cosas. No es que estoy de novia, pero estoy conociendo una persona divina. ¿Si le veo futuro a esta relación? La realidad es que ni pienso eso", cerró Iovenitti.

¿Cómo le caerá a Fede Bal las declaraciones de Bianca Iovenitti?