La confesión de Alejandra Maglietti, a siete meses de separarse de Jonás Gutiérrez: "No me quedaron ganas de casarme"

"Estamos separados hace dos semanas. Por ahora es definitivo y se dio en perfectos términos", le había confiado Alejandra Maglietti (34) a Ciudad a mediados de agosto, sobre su ruptura con Jonás Gutiérrez (36), con quien estaba a un paso de pasar por el altar.

A siete meses de aquellas declaraciones, la panelista de Bendita se sinceró al hablar de la posibilidad de casarse en un futuro con el hombre que logre conquistar su corazón: "Sinceramente no me quedaron ganas. Si en algún momento lo hiciera, va a ser totalmente enamorada, no por un mandato social", expresó la modelo en diálogo con la revista Paparazzi.

Además, Maglietti le cerró las puertas a una posible reconciliación con el futbolista: "Jonás es un capítulo cerrado. En este tiempo conocí alguna que otra persona, pero con calma, nada serio".

"Por supuesto que me permitiría conocer a alguien por las redes sociales, no tengo prejuicios. Hay mil formas de vincularse, y las redes son sólo un camino más", agregó, sobre la moderna táctica de conocer flamantes candidatos en la actualidad.

Por último, Alejandra sorprendió al hablar de diseño que ya tenía preparado para el gran día junto a su ex: "No sé qué hice con el vestido, lo perdí".

