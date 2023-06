Conejo Quiroga se quebró al contar por qué no vuelve con Coti Romero: "Antes tengo que estar bien"

La ruptura de Alexis “el Conejo” Quiroga y Coti Romero dejó al cordobés muy mal anímicamente, al punto de que confesó que no puede parar de llorar, y así lo demostró frente al panel de LAM, donde aseguró que “extraña” a la correntina, aunque no se anima a volver.

En el ciclo de América, Ángel de Brito le preguntó a Conejo si “hay chances” de volver con Coti, y él fue bastante optimista. “Yo soy partícipe de que, si hay amor, siempre hay chances”, dijo, y contó que retomó el contacto con la joven.

“Después de que ella tomara la decisión, volvimos a hablar hace muy poquito. Volvió con otra cabeza, que quería volver, y que estuviéramos juntos”, dijo Quiroga, y reveló: “Yo pasé dos semanas muy feas, tomando pastillas para dormir”.

CONEJO QUIROGA SE EMOCIONÓ HASTA LAS LÁGRIMAS AL CONFESAR QUE EXTRAÑA A COTI ROMERO

Llegó a tal punto el malestar del Cone, que contó que tuvo que sobrellevar la visita de su hermana en lugar de disfrutarla. “Yo tengo un gimnasio en el piso 10, y tenía a mi hermana acá en Buenos Aires; y no podía llorar frente a ella. Y había noches en las que estaba a las 6 o 7 de la mañana en un gimnasio”, contó.

“Y después vino mi familia y me apoyé mucho en ellos, me sentí muy bien, y cuando ella volvió con otra imagen, de querer volver es como que sentí que me debía a mí tratar de estar bien, no decir ‘ya volvimos, vamos a estar bien’”, explicó el joven.

“¿Qué extrañas de Coti?”, quiso saber Ángel. “Todo, prácticamente todo. Como compañera. Pasamos un montón de cosas hermosas, pero era una sumatoria de peleas que llega un momento en el que decís ‘bueno, yo no quiero estar más con ella’. Y no quiero esperar más, porque sé que mañana va a venir una persona nueva. Es cuestión de hacer que sea todo más sano”, cerró el cordobés.