Son muchos los nombres que comienzan a barajarse para este Súper Bailando 2019. Y una de las figuras que es seguida por muchos fans y que el año pasado no estuvo en el programa fue Federico Bal. ¿Estará en la próxima edición?

¡Hay muchas posibilidades! Mientras hablaban de lo que se viene cuando Marcelo Tinelli regrese a la pantalla chica, Lourdes Sánchez tomó la palabra en Los Ángeles de la Mañana: "Lo importante es que vuelva Fede al Bailando porque me parece un súper nombre para el programa. Y de la única manera que yo puedo ceder mi lugar en el BAR es si yo bailo con él", sentenció la panelista.

Lourdes Sánchez: "Lo importante es que vuelva Fede al Bailando porque me parece un súper nombre para el programa. Y de la única manera que yo puedo ceder mi lugar en el BAR es si yo bailo con él". G-plus

Fue entonces que el joven actor salió vía telefónica y se mostró muy contento con la idea de participar junto a la mujer del Chato Prada: "Sigo agradeciéndole todo al Bailando, no confirmé nada. Y justamente estoy diciendo que si lo hago, sería con Lourdes Sánchez porque me parece una mujer muy talentosa y creo que podríamos hacer una buena pareja de baile".

Por otro lado, remarcó que la ausencia de su ex Laurita Fernández en el certamen, no fue determinante a la hora de analizar su posible incorporación al show: "No, para nada. Con Laura tengo la mejor, me la puedo cruzar y va a estar todo bien. Es una relación que terminó, que fue hermosa y que tuvimos los mejores momentos y recuerdos. No es que de hacerlo, lo haría porque no está ella. Para nada, la vida sigue para los dos".

Fede Bal: "Sigo agradeciéndole todo al Bailando, no confirmé nada. Y justamente estoy diciendo que si lo hago, sería con Lourdes Sánchez porque me parece una mujer muy talentosa y creo que podríamos hacer una buena pareja de baile". G-plus

"Si el año pasado no lo hice, fue para relajar a la gente y también para poder cambiar un poco de aire, es necesario. Para mí no hay que cansarlos siempre con lo mismo", agregó. A lo que Sánchez, cerró emocionada: "Fede, acá te habla tu partenaire. ¡Ay, yo estoy chocha. Me encanta la idea y ya me hice la cabeza!".

¿Veremos a Fede Bal y Lourdes Sánchez juntos en la pista de Bailando 2019?