Cómo fue la explosiva charla que Wanda Nara habría tenido con la China Suárez por teléfono: "Estuve con tu marido"

Paula Varela contó en Intrusos la explosiva charla telefónica que habría tenido Wanda Nara con China Suárez, en la que la actriz le habría confesado que se encontró íntimamente con Mauro Icardi.

Con mucha información en su poder, la panelista comenzó con el picante relato: "Wanda se volvió a separar de Icardi porque fue a su celular y encontró más conversaciones, donde se ve que con la China tuvo un encuentro presencial".

"Después de tener una fuerte discusión con Mauro, se propicia la nueva pelea y Wanda llama a la China Suárez", anticipó Paula, sin vueltas.

"Wanda llamó a la China Suárez. Ella atendió ese teléfono. Wanda le dice 'ya vi el teléfono de mi marido, sé todo, que se vieron. Hablé con él y me dijo que sí. ¿Se encontraron?'", desarrolló la panelista, contando el diálogo de Nara.

"Y la China, que no le importa nada, le dice 'sí, la verdad que sí, es cierto. Estuve con tu marido. Nos encontramos personalmente'", agregó la panelista.

Con la confirmación del tan comentado encuentro entre la actriz y el futbolista del PSG en un hotel de París, Paula Varela aporto un detalle súper íntimo de la cita.

"Y esto que sigue es tremendo. La China le dice a Wanda 'pero quédate tranquila porque no llegamos a consumar porque a Mauro no se le paró'. Estuvieron, intentaron, y no pudo", finalizó la panelista, detallando una versión explosiva.

CHINA SUÁREZ RESPONDIÓ CON UNA IRONÍA SOBRE WANDA NARA Y MAURO ICARDI

A fines de octubre, China Suárez llegó a la Argentina y enfrentó las preguntas de Pampito sobre el escándalo con Wanda Nara y Mauro Icardi ¡con mucha ironía!

"¿Cómo estás después de todo esto que pasó? Hiciste un descargo...", le preguntó Pampito, el panelista de Mañanísima.

"¡Qué calor! Fue eso, ya lo dije", respondió China Suárez, escapando con picardía de la incómoda consulta sobre Wanda Nara y Mauro Icardi.