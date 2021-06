El comentario sin filtro de Ángel de Brito a Rocío Marengo en plena nota: "No me está sirviendo el móvil"

Una serie de evasivas de Rocío Marengo en un móvil de Los Ángeles de la mañana hizo que Ángel de Brito la cruce sin rodeos.

“¿Qué consejo le das a todos los que son primeros eliminados? A vos te tocó ser primera eliminada y te fuiste furiosa”, preguntó el periodista, luego de que Rocío se había negado a contar infidencias sobre el chat de La Academia.

“Yo pasé por todos los podios, pero no soy quién para darles consejos porque me parece que estos formatos son para vivirlos intensamente, dejarse llevar y jugar”, aseguró la modelo, tratando de ser diplomática, pero Ángel no la perdonó.

“Ahora Marengo, no le podés dar consejos a los eliminados, no podés darle consejo a Jujuy. No me está sirviendo el móvil”, arrojó el conductor, haciendo que la mediática recalcule. “No, ¡pará! No les doy consejos a nadie porque estoy compitiendo, Ángel. Yo no voy a estar avivando giles”, lanzó, filosa mientras el conductor la celebraba. “Ahí está Rocío Marengo”, remató Ángel de Brito, entre risas. ¡Bravísimos!