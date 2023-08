Coco Sily explotó en las redes sociales tras su separación de Caramelito Carrizo: "¿Algo más?"

La última semana fue una de las más olvidables de su vida para Coco Sily, que pasó de la gloria de su romance con Cecilia “Caramelito” Carrizo a vivir una verdadera pesadilla mediática cuando se oficializó su separación de la conductora; pero aún faltaba más.

A mediados de la semana pasada, Rodrigo Lussich informó en su cuenta de Twitter que Caramelito había dado por finalizada su relación para retomar su matrimonio con Damián Giorgiutti, con quien estuvo en pareja por más de 25 años.

De inmediato, varios medios trataron de ponerse en contacto con Coco para conocer su palabra sobre este abrupto e inesperado final, pero él trató de escaparle a la polémica, aunque optó por responderle un mensaje al “Negro” González Oro.

EL CONTUNDENTE POSTEO DE COCO SILY TRAS SU ABRUPTO FINAL CON CECILIA CARAMELITO CARRIZO

"Coco me puso 'te amo, Negrito, pero no quiero salir a decir nada. Vos sos mi amigo y te adoro, pero no voy a salir porque me duele. Ella es un sol de persona y espero que le vaya hermoso en su vida'", contó el entonces conductor de Nosotros a la mañana.

Pero no fue ese el único mal trago que tuvo Coco la semana pasada ya que al regresar al lugar en el que había dejado su camioneta estacionada se dio cuenta de que la misma no estaba ahí, pero por fortuna no fue un robo, como dejó ver en sus redes sociales.

En una story de Instagram Coco dio a conocer lo que había ocurrido con el vehículo al mostrar una multa. “Me llevó la camioneta la grúa. ¿Algo más?”, escribió el actor y conductor de Noche demente (La TV Pública), que hizo así alusión a su frustrado romance con Caramelito.