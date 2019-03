Claudio Caniggia y Mariana Nannis fueron denunciados por usurpación ante la justicia española, según contó Facundo Pastor en Pamela a la Tarde. El periodista de América aseguró que el matrimonio fue denunciado por el dueño de la mansión que ocupan en Marbella, Mike Partridge, ante el Juzgado de Primera Instancia N°5 por no pagarle alquiler desde hace tres años.

“Están usurpando una mansión en Marbella y esto es un escándalo judicial. El denunciante es un ciudadano inglés que les alquiló la mansión y quiere recuperarla”, detalló Pastor y aseguró que los Caniggia deberían una cifra aproximada de 500 mil dólares.

Luego, mostraron una videollamada con el denunciante. “Alquilaron la casa por cinco años y hace tres que no pagan. Por eso hay una orden de desalojo. Ellos no van a admitirlo, pero por este tema el contrato está rescindido desde 2016. Los Caniggia no me pidieron permiso para filmar en la casa. No hay dudas que eso es ilegal. Ella (por Nannis) dice que esa es su casa y eso es una burda mentira porque la casa es mía. De hecho, es mi casa de fin de semana. Ellos aparentan que la casa es de ellos y hacen uso sin poner dinero”, afirmó Partridge.

