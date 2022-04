Claudia Villafañe opinó de Daniel Osvaldo y Nancy Pazos la cruzó: "No parecés convencida"

La forma en que Claudia Villafañe se refirió a la relación de Gianinna Maradona con Daniel Osvaldo despertó la suspicacia de Nancy Pazos, quien no dudó en incomodarla al aire al manifestar que "no parecés tan convencida" con el noviazgo.

Es que en un primer momento Noe Antonelli había comentado: "Gianinna está muy enamorada. ¿O no?".

Entonces, lacónica, la campeona de MasterChef Celebrity habló del presente sentimental de su hija menor en una nota con Flor de Equipo: "Sí, Gianinna está bien por suerte".

"Yo quiero la felicidad de mis hijas y si ella es feliz, bienvenido sea quien esté acompañándola", completó sin siquiera mencionar a su yerno, Daniel Osvaldo.

Frente a la evidente incomodidad de Claudia Villafañe, Denise Dumas salió en su rescate: "No quiere hablar Claudia porque después la llaman las chicas".

En ese momento, Nancy Pazos chicaneó a la exesposa de Diego Maradona: "Disculpame, Claudia. No parecés tan convencida".

CLAUDIA VILLAFAÑE JUSTIFICÓ EL HERMETISMO CON EL NOVIAZGO DE GIANINNA Y DANIEL OSVALDO

En una situación un tanto tensa, Claudia Villafañe frenó a Nancy Pazos.

"No. No digas eso", exclamó.

Luego, Claudia se justificó su cautela frente a Nancy: "No me gusta hablar de los temas cuando ellos no los hablan. Si ellos lo hablaran, no habría problemas. Pero yo no".

"Si mis hijas son felices yo soy feliz. Yo comparto la felicidad de ellas. Porque después me dicen '¿para qué hablas de mis cosas si yo no hablo de las tuyas?' Hay que cuidarse un poco", zanjó Claudia Villafañe la polémica por su prudencia.

Y sorprendió con su confesión final: "Creo que soy más compañera de mis yernos que de mis hijas. Ellas me recriminan un poco eso. Me dicen '¿en vez de defenderme a mí que soy tu hija…?' Yo les digo que no las voy a defender, que soy objetiva".