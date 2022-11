Claudia Villafañe habló de su incómodo encuentro con Lucía Galán: "No soy rencorosa"

Claudia Villafañe y Lucía Galán, exparejas de Diego Mardona, se cruzaron en un evento. Y la madre de Dalma y Gianinna Maradona cdio detalles del cara a cara.

Aunque en Intrusos remarcaron que el encuentro habría sido incómodo, Claudia aclaró que con la cantante está todo bien. "La saludé a Lucía como a mucha gente. ¡Todo bien! ¡No soy rencorosa!", dijo.

"Nunca hubo ningún rencor. Que no hayamos hablando las dos no significa que las dos no sepamos la realidad de la historia. Respetamos esa historia, que quedó en un lugar preservado y cuidado", sentenció, contundente.

"La saludé a Lucía como a mucha gente. ¡Todo bien! ¡No soy rencorosa!". G-plus

A lo que Galán rememoró que cuando falleció su mamá, Claudia fue una de las primeras en mandarle un mensaje en señal de apoyo.

CÓMO ES EL COLOSAL MURAL EN HOMENAJE A DIEGO ARMANDO MARADONA

La colosal imagen de Diego Maradona que recrea la reacción del capitán de la Selección Argentina cuando lo abuchearon en la semifinal del Mundial de Italia 1990 mide 1600 metros cuadrados, y es una obra de Martín Ron.

El mural está ubicado en un edificio de 14 pisos frente a la plaza Lola Mora, pegado a la autopista 25 de Mayo a la altura de San Juan y Virrey Cevallos.