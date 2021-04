Claudia Villafañe dio positivo en un test de Covid-19: la empresaria y Dalma se aislaron por contacto estrecho

Este lunes Ángel de Brito confirmó que Claudia Villafañe (59) dio positivo en un testeo de Covid-19 que se realizó ante un caso detectado en el staff del ciclo de Tití Fernández y Alejandro Fabbri en Radio del Plata, donde tiene un segmento de cocina. Debido al contacto estrecho que tuvo con su madre, Dalma también se aisló para cumplir con el estricto protocolo que requiere la situación en el inicio de la segunda ola.

Dalma no asistió este lunes a Un día perfecto, el ciclo radial de Metro en el que comparte espacio con los ex Perros de la calle Gabriel Schultz, Nicolás Cayetano y Julieta “Cayetina” Cajg. La actriz ya había contraído coronavirus a mediados de febrero, y en ese momento también se aisló junto a su marido Andrés Caldarelli y la pequeña Roma durante 10 días en los cuales registró muy pocos síntomas.

“Es la segunda vez que me tengo que aislar por un contacto estrecho. No me siento mal, no tengo resfrío, no estoy estornudando, nada. Pensé que al haber tenido covid no me tenía que aislar pero la médica me dijo que lo haga”, señaló Dalma en comunicación telefónica con sus compañeros de radio. Además, confirmó se volverá a hisopar este jueves para saber si se ha vuelto a contagiar.