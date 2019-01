La empresaria habló de la serie biográfica del Diez y reveló: "Me tiene bloqueada" . Video.

Claudia Villafañe habló de su difícil relación con Diego Maradona, de la serie sobre la vida del Diez (en la que será interpretada por Laura Esquivel y Julieta Cardinali en diferentes etapas de su vida) y se refirió a la posibilidad de realizar una biopic propia si el relato es desfavorable para ella y sus hijas, Dalma y Gianinna.

“En todo este tiempo que estuve separada jamás hablé mal de él y no lo voy a hacer en una serie tampoco. Es el padre de mis hijas, lo voy a respetar siempre. Yo soy así, por más que a veces tenga ganas de matarlo, soy así y lo voy a respetar como el padre de mis hijas y el abuelo de nuestros nietos”, comenzó la empresaria en Infama Recargado.

"Vi por dónde querían ir, qué es lo que vende, el morbo y esas cosas… Si esto nos deja mal paradas a mis hijas y a mí, mostrando una realidad ficticia que no es la que yo viví, seguramente voy a salir a contar mi parte. Contar cómo vivimos los dos… Es que acá no hay dos historias, es una sola", aseguró Claudia.

Luego, habló de su vínculo con Diego. "Es difícil con un personaje tan público. Lo que pasa es que siempre tiene entornos distintos a su alrededor. Yo estoy bloqueada de su teléfono ahora porque le conté cosas que pasaron con su abogado y se ve que habrán preguntado si fue verdad o no… Después le quise escribir para comentarle algo y pensé que había cambiado la foto de perfil, pero no, me había bloqueado en el celular", reveló.

Sin embargo, Villafañe contó que, a pesar de los enfrentamientos judiciales, hace poco sí pudo conversar con Maradona. "Lo llamé por una cosa puntual que le tenía que comentar de una de nuestras hijas. Me atendió y hablamos de todo porque él mezcla todo. Vuelve con los juicios y dice cosas que todos sabemos que no son verdad. Sigue sosteniendo que yo no estoy sobreseída (por la causa en la que él le reclamaba la camisetas de fútbol y otras pertenencias) y le dije que si quería le mandaba toda la documentación de las causas que ya están terminadas", completó.