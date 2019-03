En momentos en que Dalma Maradona (31) está en la cuenta regresiva por convertirse en madre primeriza, con fecha prevista de parto para mediados de marzo, Matías Morla sorprendió al anunciar que Diego Maradona (58) tiene otros tres hijos en Cuba, a los que reconocerá oficialmente próximamente. En este contexto, Claudia Villafañe (57) salió a cuestionar la oportunidad de la divulgación de la noticia por parte del abogado de su exmarido. “Nadie piensa en que Dalma está por ser mamá, sólo (piensan) en hacer daño”, afirmó en un mensaje de texto enviado a Los Ángeles de la Mañana.

Horas después, Claudia se desahogó en diálogo con Pamela a la Tarde: “Está buenísimo que si son realmente sus hijos, él los reconozca. Lo extraño en el relato de Matías es que hace años que están pagando manutención, pero hay hijos que no se sabe si lo son porque no hay un (estudio de) ADN de por medio. Ojalá sean, les pague el retroactivo de lo que nunca les pagó, los reconozca, se unan y se junten todos”.

“No me molesta que salga a la luz (que tiene otros tres hijos en Cuba), me molesta el momento. Lo digo por Dalma, aunque ella está re bien”. G-plus

Con suspicacia, Villafañe manifestó sus sospechas respecto al momento elegido para hacer la revelación de impacto mundial sobre los descendientes de Maradona: “A mí lo que me suena raro es que si están le están dando la manutención a estos hijos hace años, y sabían hace años que estos son de Diego, ¿por qué se dice hoy en televisión? Si ya lo sabían, ¿qué necesidad hay de que la prensa se entere de que Diego tiene tres hijos más en Cuba? Si supuestamente muchos ya lo sabían o pensaban... ¿Por qué hoy?”. A continuación, aclaró: “No me molesta que salga a la luz (que tiene otros tres hijos en Cuba), me molesta el momento. Lo digo por Dalma, aunque ella está re bien”.

“Siempre que pasa algo feliz en mi familia, que es la suya, porque son sus hijas, quiere que las cosas se ensucien o uno se ponga mal”. G-plus

Sin medias tintas, Claudia machacó contra Diego: “Siempre que pasa algo feliz en mi familia, que es la suya, porque son sus hijas, quiere que las cosas se ensucien o uno se ponga mal”. Y agregó: “No me enrosco en todo esto, porque ya soy grande, sufrí mucho durante muchos años y ahora trato de que esto me haga más fuerte. Mi nieta me necesita fuerte”.