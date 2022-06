Claudia Albertario negó que esté separada de Jerónimo Valdivia: "Me quedé sola porque estaba con covid"

La versión de que Claudia Albertario se separó de Jerónimo Valdivia luego de 14 años de relación y ocho de matrimonio provocó que la madre de Simona (12) y Dante Valdivia (4) saliera a aclarar los tantos.

"Para nada", aseguró la actriz radicada en Estados Unidos ante la consulta sobre si estaba por iniciar un escándalo judicial con el empresario, a quien conoció por intermedio de Moria Casán.

Luego, Albertario explicó a Teleshow por qué se dio la confusión: "Mi marido se fue a vivir unos días a un hotel con sus nuestros hijos porque los tres habían contraído COVID-19".

Al final, Claudia Albertario comentó que tanto Jerónimo Valdivia como sus hijos, Simona y Dante están bien de salud y cerró: "Me quedé sola esos días nada más".

LA ESCANDALOSA VERSIÓN DE DIVORCIO DE CLAUDIA ALBERTARIO Y JERÓNIMO VALDIVIA

La versión de que Claudia Albertario y Jerónimo Valdivia estaban separados, camino al divorcio definitivo había explotado en Socios del Espectáculo.

"Ella está un poco triste porque me dicen que la separación, no te digo que fue de común acuerdo porque eso no existe y no lo creemos, pero sí que venían en crisis desde hace un tiempo", había asegurado Paula Varela.

Entonces, continuó: "Ellos están casados y pueden terminar en Tribunales. Si bien se separaron bien, estaría bueno dividir las cositas".

"Él tiene minas de petalita, de donde se extrae litio", concluyó Paula Varela sobre Jerónimo Valdivia, el esposo de Caludia Albertario.