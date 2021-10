Cinthia Fernández sufrió un accidente doméstico mientras sus hijas dormían: "Tengo mucho miedo"

En la madrugada, Cinthia Fernández abrió su Instagram para contarles a sus seguidores que sentía temor. ¿Qué le pasó? En la habitación de sus hijas, Charis, Bella y Francesca, hubo un desperfecto eléctrico y la panelista de LAM (eltrece) se asustó mucho.

"Comencé a sentir mucho olor a quemado... No puedo dormir, tengo mucho miedo. No saben lo cagad... que estoy. Me bajé el matafuego del auto", expresó, muy preocupada, sin saber a quién recurrir un día de semana y a esa hora para que chequee qué estaba pasando en su propiedad.

Antes de cerrar, volvió a expresar su temor por irse a acostar tras el accidente doméstico por miedo a que la situación empeorara luego de quedarse dormida.

Claramente, no puedo dormir... Bajé la térmica y estoy con el matafuegos al lado... El transformador sulfato, el olor es muy fuerte... Qué feo", cerró vía stories, triste, junto a emojis que simulan estar llorando.

¡Qué susto!