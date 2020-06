Cinthia Fernández recordó la peor cita de su vida: "Terminé en un hospital, fue un papelón"

Con el estilo verborrágico que la caracteriza, Cinthia Fernández no dudó en pasar al “punto de encuentro” de PH Podemos Hablar cuando Andy Kusnetzoff preguntó quién había tenido una cita fallida.

Con humor, la panelista recordó qué ocurrió cuando salió por primera vez con un joven chileno que terminó siendo su novio: “Me invitó a comer en su país, donode él era conocido pero yo no lo conocía. Era un restaurante fino como nunca había estado en mi vida”.

Cinthia sorprendió al contar qué ocurrió luego de recibir la carta: “Me siento y empiezo a gritar como un marrano, todo el restaurante mirando porque él era conocido. Lo que pasa es que sufro de gastritis crónica. Me ha pasado en varias oportunidades”.

¿Cuál fue la reacción de su candidato? “Él me dice ‘pero ¿que te está pasando? Le digo de la gastritis, le pido que me lleve a un hospital y me empiezo a doblar. Pensaba que iba a salir en todos los diarios. El papelón de mi vida. Él me agarra a upa en medio del restaurante, tipo boda, y me lleva al hospital a los gritos”.

“Terminé en el hospital, un papelón. Salimos en todos los medios. Estaba con el suero en el hospital y le digo '¿nunca te pasó esto en una primera cita? Y él me dijo ‘es lo más maravilloso que me ha pasado, nunca tuve una cita tan entretenida’. Estuve un año y medio de novia. Fue catastrófico pero quedé bien”, cerró .