Cinthia Fernández se quebró al ver a Martín Baclini con otra mujer: "No dejo de amar de un día para el otro"

Las vacaciones de Martín Baclini (36) como hombre soltero en Punta del Este son un asunto que tiene a mal traer a Cinthia Fernández (31), quien ha confesado los sentimientos encontrados que tiene hacia el empresario. Entonces, se largó a llorar desconsolada en pleno Los Ángeles de la Mañana en el momento en que mostraron un video de su ex con una chica rubia sentada sobre su falda, a bordo de una camioneta repleta de gente después de una fiesta.

Entre sollozos, Cinthia preguntó a sus compañeros mientras estaban las imágenes de su ex al aire: “¿Lo tenemos que hacer? Lo tenemos que hacer… No quita que a mí me duela y él no está haciendo nada malo. Está soltero”. En ese momento, Ángel de Brito la consultó por el motivo de su llanto, y ella expresó: “Fue un día muy especial, Año Nuevo y me acordaba del que habíamos pasado todos juntos y es inevitable. Pero él no está haciendo nada malo y me duele igual. Lo extraño, yo no dejo de amar de un día para el otro”.

"Yo pensé que íbamos a volver. Me duele verlo así. Justo ese día tuvimos una charla en la que nos dijimos cosas re lindas". G-plus

“Sabía que me iba a pasar esto. En algún momento lo tenía que vivir. Lo tengo que aceptar”, continuó. Entonces, el conductor indagó: “¿Te cuesta soltarlo?”. Y ella se sinceró: “Sí, obvio. Yo pensé que íbamos a volver. Me duele verlo así. Justo ese día tuvimos una charla en la que nos dijimos cosas re lindas. Yo le hice un regalo que sentí hacerlo, estuve horas haciéndole un video. Pero levantarme y ver eso… encima me enteré tarde. Y la gente me manda fotos”.

Por último, Cinthia Fernández contó cuál fue la reacción de Martín Baclini cuando le preguntó qué pasó con la rubia en Punta del Este: “Hablé y me dijo que no pasó nada. Me fui enterando y le pedí que me diga la verdad para saber, porque soy la que se tiene que sentar en LAM. Era una cuestión de respeto nada más, por lo que habíamos hablado horas antes y nada más”.