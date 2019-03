La agresión en las redes sociales no tiene fin. Con motivo de compartir una simpática foto hogareña, Cinthia Fernández fue blanco de innumerables y desubicados comentarios de haters que reprobaron su publicación.

"Alguien no quiere separarse. Los amo. Gracias hijas por su amor al recibirnos. Son lo más dulce que hay", escribió la panelista en Instagram, en una imagen en la que se lo ve a su novio, Martín Baclini, durmiendo en la cama grande, mientras sus hijas, Charis, Bella y Francesca, frutos de su matrimonio con Matías Defederico, hacen sus camitas con almohadas en el suelo, a modo de juego.

"Las nenas en el piso y el chongo en la cama", "Es de desprolija, no jodan. Eso no se hace" y "Hace falta que use a las hijas para publicar el chongo en la cama", fueron algunos de los lamentables comentarios que recibió Cinthia en el posteo, qué rápidamente encendió el debate con los fans de Fernández que salieron a bancarla, en medio de tanta agresión. "¡No sean estúpidas, mujeres! ¡¿Cómo Cinthia va a dejar que las nenas duerman así en el piso?! Mostró lo que las nenas quisieron hacer", expresó otra usuaria, bajándole un tono a la inesperada polémica.