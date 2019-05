NO SE DAN TREGUA

El arribo de Cinthia Fernández al panel de Los Ángeles de la Mañana reavivó su viejo enojo con Florencia de la Ve: la panelista contó que la capocómica la había bajado de la obra El champán las pone mimosas, en 2007, y dio paso a un ida y vuelta de furiosas declaraciones. Incluso, protagonizaron un tremendo cruce, cara a cara, en LAM.

Sin embargo, el enojo no quedó ahí y, cada vez que pudo, Cinthia remarcó que con Flor "tiene un problema personal" y destacó como figura a Lizy Tagliani, por encima de ella.

"Ya no es más graciosa y la gente ya no la quiere. Ella tuvo su momento de grosa, pero cuando apareció Lizy la superó". G-plus

A la conductora de Flor de Tarde, por Ciudad Magazine, le preguntaron por su conflicto con Fernández, pero lejos de contestarle, miró a cámara y su silencio fue la irónica respuesta.

Al ver dicho momento, Cinthia arremetió durísima contra la artista: "¡Qué graciosa que es! ¡Me muero! Sigo sosteniendo lo mismo, ya no es más graciosa y la gente ya no la quiere. Ella tuvo su momento de grosa, cortaba tickets a más no poder y era la capocómica de todos los espectáculos, pero cuando apareció Lizy (Tagliani) la superó", dijo, molesta.

Consultada por la comparación que hace constantemente entre De la Ve y Tagliani, Fernández justificó: “La comparo con ella porque las dos tienen historias difíciles, sin embargo, sus reacciones (ante la fama) son distintas. Lizy conservó la humildad y ella no. Lizy estaba en el Bailando y seguía atendiendo a las mismas señoras que atendía en la peluquería. Hoy Flor no gana un Bailando como la otra vez. No van a ganar”, explicó, sin ánimo de dar marcha atrás en sus dichos. Y concluyó: “(Flor) es insegura y soberbia”.