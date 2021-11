Cinthia Fernández opinó sin filtros sobre el encuentro de Mauro Icardi y China Suárez: "Metieron un rapidito"

Tanto Mauro Icardi como el entorno de China Suárez admitieron el encuentro a solas en un cuarto del hotel Le Royal Monceau de París, pero negaron haber mantenido relaciones sexuales. Algo sobre lo que Cinthia Fernández desconfía: "Metieron un rapidito".

Indignada, la panelista de Los Ángeles de la Mañana disparó: "Para mí, ante tanta previa, chichoneo, tanta distancia, yo no le creo nada. Qué quieren que les diga ¡Encima tiene la cara de hacerle problemas a Wanda!".

Picante, Mariana Brey analizó la reunión del delantero de PSG a solas con la ex de Benjamín Vicuña: "El sexo no es solamente la penetración, sino un montón de otras cosas. Es un pibe muy limitado en ese sentido... Y la versión China no habla de fiebre, sino de una imposibilidad de él".

Y mientras Andrea Taboada comentó que "tal vez pasó y queda en la intimidad", Ángel de Brito acotó: "Esta es la versión de Icardi, ¿por qué habríamos de creerle?". "Mauro mintió desde el principio", arremetió Cinthia.

Al final, cuando Yanina Latorre detalló que el encuentro con sucedió luego de un partido en el que Mauro Icardi fue suplente y no jugó, Cinthia Fernández aventuró qué pasó entre el marido de Wanda Nara y China Suárez: "Metieron un rapidito".