Cinthia Fernández, irónica contra Romina Malaspina por su formación artística: "No salió del teatro San Martín"

El enfrentamiento entre Cinthia Fernández (32) y Romina Malaspina (26) pasó de lo mediático a lo personal. En una entrevista con Hay que ver, la panelista de Los Ángeles de la Mañana relativizó su polémica con la flamante cantante: “Ella ni me interesa”.

Luego, Cinthia se despachó contra Romina: “Yo contesté y leí un mensaje que me habían mandado. Está muy ofendida con la información que dimos, pero toda la información la chequeamos. Lamento que no le guste. Tampoco son las maneras, a mí me dijo barbaridades. Es una falta de respeto, un claro ejemplo de lo que no se hace entre mujeres”.

Picante, Fernández justificó sus suspicacias: “No entendíamos por qué se dedicaba al canto si no sabía cantar. Realmente nos interesa saber cómo sacó la plata para producir su tema, porque se necesita mucho dinero. Creo que después de eso me mandó un mensaje totalmente agresivo y por eso lo mostré”.

Al final, Cinthia Fernández le bajó el precio a Romina Malaspina como artista: “Ella empezó con chimentos, salió de un reality. Vivió de un reality mucho tiempo en otros países, no salió del (teatro) San Martín”.