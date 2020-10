Cinthia Fernández, indignada por el escándalo de la legisladora, a quien le pidieron que no se vista "sexy" en las sesiones

Siempre atento a lo que ocurre en la coyuntura, Ángel de Brito replicó una noticia de Infobae que informa sobre la polémica que gira alrededor de Candela Correa, una concejal salteña a la que le pidieron que no se mostrara sexy en las sesiones.

"Polémica con una influencer y concejal salteña: le pidieron que se 'tapara más' para ir a las sesiones", expresa el titular que replicó el conductor de LAM (eltrece). Sorprendida por la noticia, Cinthia Fernández reaccionó sin filtro.

"¿A mí me van a pedir que me tape también? No deberían asustarse tanto los legisladores por una mujer con poca ropa, cuando muchos de ellos con sus decisiones y chanchullos nos dejan en bolas a los argentinos". G-plus

La "angelita", a quien un partido político le propuso ser candidata a diputada, se mostró súper sorora con Candela y les puso los puntos a los machistas que siguen haciendo foco en cómo se visten las mujeres más que en sus talentos.

¡Sorora!