Cinthia Fernández, indignada por los dichos de Nico Occhiato sobre Flor Vigna: "Está como canchereando"

El video del Flor Vigna y Nico Occhiato juntos en la madrugada está en boca de todos. Mientras ellos se niegan a ponerle rótulos a su reencuentro, en Los Ángeles de la Mañana entrevistaron al conductor.

Nico, sobre Vigna: "Nos vemos como se puede ver cualquier expareja para pasarla bien un rato" G-plus

Nico aseguró sobre su vínculo con Flor: “Somos libres los dos, no hay título ni etiqueta. Nos queremos mucho, como dijimos siempre. Y nos vemos como se puede ver cualquier expareja para pasarla bien un rato”.

Cinthia: "Me pareció desafortunadísima la frase ‘para pasarla bien un rato’, como canchereando. Ella está re enamorada y siempre se mostró enamorada. A mí me jodería si fuera Flor" G-plus

Al volver al piso, Cinthia Fernández se mostró indignada por los dichos de Occhiato: “Me pareció desafortunadísima la frase ‘para pasarla bien un rato’, como canchereando. Ella está re enamorada y siempre se mostró enamorada. A mí me jodería si fuera Flor”.

Entonces, Ángel de Brito le preguntó “¿como que es una más?” y su panelista agregó: “Sí. Si vas a hacer las cosas bien en una segunda vuelta, hacelas bien de verdad. A mí no me gusta que diga que me junto para… no. Lo digo porque Flor está enamorada”.