Cinthia Fernández fulminó a Ángela Leiva tras su cruce con Jimena Barón: "Está soberbia y agrandada"

La decisión de Ángela Leiva de no bailar el caño en La Academia la hizo protagonizar un picantísimo cruce con Jimena Barón, cuando la jurado subrayó que no estaba de acuerdo con que no baile por cansancio. Atenta al encontronazo, Cinthia Fernández fulminó a Leiva en LAM.

"Está soberbia", afirmó la panelista de Los Ángeles de la Mañana, al ver el modo en el que Ángela interpeló a Barón.

"Está soberbia, está agrandada. Inventó cosas que Jimena Barón no le decía. Ella estaba hablando en general de la gente que es irresponsable. Antes no tenías la cantidad de trabajo que tenés ahora. No eras popular, directamente, sino era gracias al Cantando 2020", agregó la "angelita", picante.

"Está soberbia, está agrandada... Antes no tenías la cantidad de trabajo que tenés ahora. No eras popular, directamente, sino era gracias al Cantando 2020". G-plus

Distanciándose de la fuerte arremetida de su compañera, Pía Shaw acotó: "Sí era popular". Sin embargo, Cinthia mantuvo lo dicho: "No era popular en un sentido masivo, sí lo era en el mundo de la cumbia. Doña Rosa no la conocía".

Tremendo cruce de Jimena Barón y Ángela Leiva en La Academia

En medio de la polémica que generaron los reemplazos en La Academia, Ángela Leiva fue a ver la performance del caño que hizo Valeria Archimó en su lugar y protagonizó un fuerte cara a cara con Jimena Barón, quien no vio con buenos ojos la actitud de no bailar por estar "cansada y con estrés".

"Ange, yo te fui a ver el sábado a tu show que fue muy largo y, honestamente, me resulta súper raro que no estés acá dando el máximo, que por ahí sea muy poquito", comenzó diciendo la jurado de La Academia.

Luego, Jimena Barón agregó: "Todos estamos trabajando con un corazón enorme, yo tengo un hijo y todos tenemos una historia tremenda. Voy a contar que hace un mes que vengo con una triple fractura de costilla y me tuvieron que infiltrar dos veces y me duele muchísimo. Pero estoy en ShowMatch y si nosotros no lo defendemos a muerte me parece una falta de respeto a este programa".

Más sobre este tema Picantísimo cruce de Pampita con las coaches de La Academia tras ponerle un cero a un reemplazo: "No es un voto castigo"

Lejos de quedarse callada, Ángela Leiva le respondió, enojadísima: "Hace meses que lo vengo dando todo. No me meto con el trabajo del resto, solo manifesté un cansancio y un estrés personal, por eso me junté con la producción. Que pienses que estoy faltando el respeto es tu problema, yo no le estoy faltando el respeto a nadie".