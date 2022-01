Cinthia Fernández, fuerte contra Benjamín Vicuña por su nuevo romance: "Ojalá no la lastime"

Para Cinthia Fernández la fama de Benjamín Vicuña lo precede, y por esa misma razón fue picante al manifestarse respecto del flamante romance del chileno con Eli Sulichin. "Ay, ojalá no la lastime", deseó la panelista de Los Ángeles de la Mañana.

En ese momento, Yanina Latorre salió en defensa del ex de Pampita y China Suárez, y le dio un voto de confianza: "Ojalá (no la lastime)… Apostemos".

Aunque descreída del amor, Cinthia fulminó a Benjamín en nombre de los hombres con prontuario: "No cambian más. Ojalá que no la lastime".

LA CHICANA DE ÁNGEL DE BRITO A YANINA LATORRE POR SU CONFIANZA EN BENJAMÍN VICUÑA

"¿Vos te volviste buena el último programa? ¿Te golpeaste en Miami? ¿Te dieron la vacuna de la bondad? ¿Desde cuándo un buen deseo para alguien? No te conozco", chicaneó Ángel de Brito a su panelista por la buena onda que le tiró Benjamín Vicuña por su flamante romance con Eli Sulichín.

"Hay gente que me cae mal y cuando me caes mal te deseo lo peor. Estos dos, (Vicuña y su pareja) me caen bien. Yo con Vicuña me vengo llevando bien hace un tiempo. Tengo otros odios ahora", afirmó Yanina.

Entonces, cuando el conductor de LAM le preguntó si odiaba a Eugenia Suárez, Yanina Latorre fue tajante: "No la puedo ni ver a la China".