Cinthia Fernández, filosa por no estar invitada a los Martín Fierro: "Quiero ser como esas modelos que van de relleno"

Este miércoles se conocieron las ternas de los nominados a los Premios Martín Fierro, que se volverán a entregar, tras dos años sin ceremonia, el próximo 15 de mayo en el Salón Pacífico del Hotel Hilton de Buenos Aires.

Por esta razón, Fabián Doman abrió Momento D con una “imagen de nominados” junto a Carmela Bárbaro, con quien participó en Intratables por varios meses del 2021, y Gabriel Schultz, panelista de Los Mammones.

“Para que vean que tengo convicciones firmes, y como estoy nominado, pienso hablar maravillas de todos”, señaló Doman con ironía. “El tipo es re panqueque, el tipo habla todo bien”, agregó.

CINTHIA FERNÁNDEZ CONTÓ POR QUÉ QUIERE ESTAR EN LA ENTREGA DE LOS PREMIOS MARTÍN FIERRO

“Las ternas son coherentes. Me acabo de enterar que las mujeres no pueden ser cómicas”, agregó Doman. “Mi nominación es con Ale Fantino porque fue con él el año pasado. Ya me han invitado: el canal América me ha garantizado un plato de comida”, avisó el conductor.

“¡Ché! ¿Puedo ir de modelo relleno, esas que van y les tenés que pedir el DNI?”, quiso saber Cinthia Fernández, interesada en participar de la ceremonia de una u otra forma.

“Tenés que trabajar para el canal que hace la transmisión”, le aclaró Doman. “¡Ahhh! ¡Qué pena, che! Porque había unos convenios entre las agencias porque aparecen las modelos que nunca trabajan en televisión, y yo quería ir, aunque sea de relleno, para comer gratis”, aclaró Cinthia.