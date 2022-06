Cinthia Fernández filmó a Matías Defederico cuando fue a ver a sus hijas y él estalló: "¿Quién acosa a quién?"

Matías Defederico estalló luego de que Cinthia Fernández publicara un video a través de su cuenta oficial de Instagram en el que se lo puede a él en un parque cuando a ver a sus hijas en común.

“La primera mentira. ¿Tiene miedo el nene de la mamá? ¿No era que no ve a sus hijas por una cautelar que respeta a rajatabla, que según su abogada le dijo que haga eso?”, escribió la panelista en la historia que tiene como protagonista a su ex.

Entonces, el exfutbolista se defendió en sus redes sociales: “La única verdad es la realidad. Verdad me escrachan sentado en el pasto disfrutando de mis hijas… realidad el abrazo hermoso que nos dimos. Pregunta: ¿Quién acosa a quién?”.

CINTHIA FERNÁNDEZ PUBLICÓ UNOS DOCUMENTOS EN LOS QUE DEMUESTRA QUE MATÍAS DEFEDERICO NO TIENE UNA CAUTELAR

Cinthia Fernández publicó en sus redes sociales unos documentos en los que demuestra que Matías Defederico no tiene ninguna medida cautelar impuesta.

“No hay impedimento en provincia, por ende jamás estuvo impedido. Sin embargo jodió. Este papel no es trucho, es de un abogado serio, Roberto Castillo”, escribió la panelista.

Luego, continuó: “Y lo dispuso un juez para tirar abajo la mentira de impedimento de su hijo y para evitar que mis hijas caminaran 6 cuadras por capricho”.

“Señora si se sienta en la televisión, no diga que su hijo no ve a sus hijas por miedo a una cautelar que no corre en esta jurisdicción y no corre ni impide el contacto con sus hijas. No las ve porque es la calidad de padre que demuestra”, le dijo a la madre de su ex, Analía.