La actitud de Diego Maradona (58) de saludar a su hija Dalma (32) por su cumpleaños con un picantísimo palito contra ella misma y especialmente contra Claudia Villafañe generó un gran repudio. A través de Instagram, el Diez expresó: “Hay 50 rosas que nunca me aceptaste, pero vos para mí fuiste siempre la primera. Esto no pasa por el amor que yo sienta por vos, sino por lo que tu mamá me robó. Feliz cumpleaños Dalma”.

Dolida, la flamante madre de Roma Caldarelli replicó desde Twitter: “¡Otra vez más elegiré el silencio! ¡Tengo una hija sana y ese es mi mejor regalo hoy! ¡Soy muy feliz y solo quiero amor en mi vida! ¡NADA MÁS! ¡Gracias mamá por tanto amor, gracias sis, Benja, Andrés, Loly, amigos y ROMA DE MI CORAZON! AMOR O NADA”.

Así fue que en medio del debate en Los Ángeles de la Mañana por esta polémica, Cinthia Fernández cruzó furiosa a Diego Maradona en un acto de sororidad con Dalma y Claudia. “Es un caradura total, ataca a su hija, a su exmujer, que le bancaron drogas, maltratos, hijos y hermanos extramatrimoniales. ¿De qué habla? ¡Es un caradura! Tiene que decir gracias por la familia que le tocó. Y por aguantarlo. ¡Porque hay que aguantarlo tantos años!”.