Cinthia Fernández, explosiva al ver una foto vintage con Matías Defederico: "¿Por qué me casé con eso?"

Luego de que en Los Ángeles de la Mañana mostraran una foto vintage con Matías Defederico, Cinthia Fernández estalló con humor contra la producción y aprovechó para lanzar un comentario contra el padre de sus hijas.

“No chicos, me voy porque me odian acá. Mi exmarido, la remera, las raíces negras, el rubio horrible, todo está mal… me odian acá, si quieren que me vaya como Evelyn díganmelo en la cara”, expresó entre risas haciendo referencia a cuando Evelyn von Brocke renunció a LAM.

“Estabas linda, te perjudicaba él, pero vos estabas hermosa. ¿Era un baby shower?”, comentaron las angelitas y la panelista sentenció indignada: “No sé, no me recuerdes. ¿Por qué me casé con eso?”.

MATÍAS DEFEDERICO Y UN FUERTE RECLAMO A CINTHIA FERNÁNDEZ

Matías Defederico le envió un fuerte mensaje a Cinthia Fernández en el que le remarcó que esta “harto” de que hable de él en televisión.

“Me tiene cansado que hables de mí y de mi pareja. Si tenés algún problema que no pudiste superar háblalo acá conmigo. Estoy harto de tu manera de actuar en televisión, no te metas más conmigo”, le dijo picantísimo el futbolista a la panelista en medio de sus constantes conflictos.