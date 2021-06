Cinthia Fernández estalló de bronca por las fotos de las salidas de Matías Defederico horas antes de ver a sus hijas: "Si me contagio, ya saben por qué fue"

Desde hace años, Cinthia Fernández mantiene una disputa legal con Matías Defederico por el monto de alimentos, a lo que se agregó el poco cuidado que el exfutbolista tiene con su vida privada en pandemia. Este fin de semana, Pampito compartió fotos en las redes sociales en las que se ve al exdeportista participando de una supuesta fiesta clandestina en la previa al Día del Padre, lo que provocó la bronca de la bailarina.

“Creo que Cinthia Fernández se va a enojar cuando vea estos. Jueves en Roldan, sábado de jodita en Palermo y hoy Día del Padre con las hijas. Creo que de esto hablaba el otro día”, escribió Sebastián Pampito Perelló en su cuenta de Twitter junto a varias fotografías que muestran a Defederico en situaciones que no se condicen con el momento de pandemia y otras de su encuentro con las Charis, Bella y Francesca este domingo.

“Por ese motivo no podía llevarlas al colegio…. No se podía levantar. ¡Feliz Día del padre!”, le contestó la bailarina, que también criticó al boliche mencionado por permitir la realización de una reunión que no cumple con ninguno de los protocolos anticovid.

“¡Si me contagio saben porque fue! De esto hablaba. Solo deje ir a mis hijas porque le iban a preguntar en el colegio como pasaron con su papá, porque la verdad es un riesgo y más con mi hija más chica q tiene problemas respiratorios … una vergüenza”, escribió Cinthia Fernández, que hace unos días habló sobre estas salidas en Los Ángeles de la Mañana.

Creo que @cinthifernandez se va a enojar cuando vea estos. Jueves Roldan 👇🏻 pic.twitter.com/qUNcf45GXI — Pampito Perello Aciar (@PampitoOk) June 20, 2021

Y hoy Día del padre con las hijas. Creo que de esto hablaba el otro día @cinthifernandez en LAM 👇🏻 pic.twitter.com/qIa0bQPulC — Pampito Perello Aciar (@PampitoOk) June 20, 2021

Por ese motivo no podía llevarlas al colegio…. No se podía levantar 🤷🏽‍♀️. Feliz Día del padre! ….. y tmb bien Roldán con los protocolos eh! 👏 pic.twitter.com/efg6x8wOQb — Cinthia Fernandez (@cinthifernandez) June 20, 2021