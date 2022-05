Cinthia Fernández cuestionó a Karina Jelinek por hablar de la maternidad en El Hotel de los Famosos

Luego de la felicidad con la que Karina Jelinek le contó a Majo Martino en El Hotel de los Famosos que estaba muy cerca de cumplir su sueño de ser mamá, Cinthia Fernández cuestionó la actitud de la modelo de hablar de ese tema en un reality.

“¿Es un ámbito para decirlo? La felicito un montón porque va a ser el mejor paso de su vida, pero no me parece un ámbito para decirlo porque después se quejan de que nosotros los periodistas –bueno yo no soy periodista- pero los que trabajamos de panelistas hablamos de que va a ser mamá o de que está en pareja y demás; y después nos atacan fuerte del otro lado”, lanzó la panelista de Momento D, contundente.

“No me parece el ámbito. En un momento dice ‘lo dejo a tu criterio’ y medio que hace un chiste con un tema que me parece serio”, agregó, dejando en claro cómo le cayeron las declaraciones de Jelinek.

“Y sí le dio un toque de ternura al final cuando dice ‘voy a formar una familia’ y me dio un poco de pena cuando dijo ‘ya no me voy a quedar sola’”, cerró Cinthia, sin vueltas.