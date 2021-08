Cinthia Fernández cuestionó duro a Gianinna Maradona por salir con Daniel Osvaldo, tras los conflictos con sus ex: "¿Cómo aceptás eso?"

El romántico posteo de Gianinna Maradona dedicado a Daniel Osvaldo reavivó la polémica por los incumplimientos del músico con sus hijos, cuando Cinthia Fernández cuestionó a la madre de Benjamín Agüero (12) por su romance.

"A mí lo que me pasa es que hablaba de que la gente la juzga, y no lo digo contra ella. Gianinna es re buena madre. Bah, por lo que se ve, no tengo el agrado de conocerla. ¿Pero cómo podés estar con un tipo que le debe a alimentos a todos sus hijos? Es como raro", lanzó la panelista de Los Ángeles de la Mañana, en referencia a los reclamos judiciales de Ana Oertilinger, madre de Gianluca (15), Elena Braccini, mamá de Victoria (12) y María Helena (9), y Jimena Barón, madre de Morrison (7).

Ahí, Yanina Latorre comentó que eso "no le va a gustar a Gianinna", y Cinthia afirmó: "Que no le guste. No la juzgo a ella, lo juzgo a él. Nosotros decimos 'ojalá que Daniel no la lastime'".

Tras escuchar a Yanina argumentar que Gianinna Maradona "se enamoró" de Daniel Osvaldo, Cinthia Fernández se hizo cargo de sus palabras: "Sí, de alguna forma la juzgo. ¿Cómo acepta eso? ¿Se enamoró? Y bueno, es el miedo de que le pase también a ella. Que lo debe tener también".