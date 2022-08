Cinthia Fernández cruzó a Matías Defederico: "Prefiero una denuncia por hacer feliz a mis hijas que por deber alimentos"

Luego de las repercusiones que despertó la noticia sobre la denuncia que Matías Defederico le quiere hacer a Cinthia Fernández por no comunicarle que viajaría a Punta Cana con Charis, Bella y Francesca (las hijas que tienen en común), Débora D’Amato reprodujo unos fuertes mensajes que le hizo llegar la panelista de Momento D.

“Le pregunté a Cinthia si había sido denunciada o si sabía que iba a ser denunciada por este viaje”, comenzó diciendo la periodista después del susto que se llevó Cinthia en sus vacaciones después de que la más pequeñas de sus niñas quedara internada por una bacteria que le causó una gastritis aguda.

“A lo que me contesta ‘que lo haga. Prefiero una denuncia por hacer felices a mis hijas y no por deber alimentos’”, agregó Débora, sin filtro, en referencia a la fuerte postura que tomó la joven ante la posibilidad de ser denunciada por su ex.

MATÍAS DEFEDERICO DENUNCIARÁ A CINTHIA FERNÁNDEZ POR SU VIAJE A PUNTA CANA CON SUS HIJAS

Cinthia Fernández y Matías Defederico están más enfrentados que nunca luego de las vacaciones de la panelista de Momento D en Punta Cana, donde su hija Francesca debió ser internada por una bacteria que le ocasionó una gastritis aguda.

Luego de que Cinthia criticara el rol de Matías durante el problema de salud de la pequeña, Luis Ventura reveló en A la tarde que el exfutbolista llevará a la Justicia a Cinthia.

“Se enteró por TV de la llegada, nunca recibió un mensaje, y por ese motivo hace la denuncia. Lo que plantea es que la mamá de las chicas se fue del país sin avisar dónde iba a alojarse, en qué lugar estaba y también lo que denuncia es no haberle comunicado permanente los diagnósticos y la manera en que se estaba manejando la salud de su hija”, comenzó diciendo Ventura.

“Razón por la cual se presentó en la Justicia. Ayer se reencontró con sus hijas y hoy le comunicó a su abogada que quería que lo acompañara para presentar una denuncia contra la madre de las chicas”, agregó.

Y cerró: “Tiene la autorización para salir del país, el tema es como si yo retirara a las chicas de tu casa hoy y estoy diez días sin decirte si está internada, dónde, qué es lo que tiene, cuándo regresan. Según Matías Defederico, el regreso nunca fue anunciado y se tuvo que enterar por los medios de comunicación, en el programa donde ella está”.