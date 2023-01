Cinthia Fernández contra Melody Luz por su pedido de que le paguen para dar notas: "Es una Mariana Nannis criada a polenta"

Junto al anuncio de su embarazo junto a Alex Caniggia, Melody Luz compartió su enojo por una filtración con la que apuntaría contra Yanina Latorre. Allí también habló de sus intenciones para que los periodistas que quieran una nota con ella, paguen una suma de dinero. ¡Y Cinthia Fernández fue lapidaria!

“¿A vos te destrató por ponerlo en redes? Está ofendidísima Lady Di”, lanzó, en Nosotros a la mañana.

“Su actual mujer bardeó a toda la prensa. Decirle a la prensa ‘te re cabió’ no me parece bien”, criticó a la bailarina.

"Puedo decir ‘no quiero contestar’, pero no eso de ‘les re cabió’. Es como una Mariana Nannis criada a polenta". G-plus

CINTHIA FERNÁNDEZ CRITICÓ A MELODY LUZ POR QUERER QUE LE PAGUEN PARA DAR NOTAS

“Considero que sí tiene razón en que se tiene que respetar los tiempos de la maternidad y de anunciarla porque tiene que haber un tiempo seguro y prudencial, pero eso en el medio ya lo tenemos”, aseguró la panelista.

Más sobre este tema Melody Luz lanzó un furioso descargo tras anunciar su embarazo: "Nefastos, les re cabió"

“Uno puede contestar con respeto y decir ‘no quiero contestar’, pero no eso de ‘les re cabió’. Es como una Mariana Nannis criada a polenta”, arrojó, súper filosa.

Más sobre este tema Alex Caniggia y Melody Luz dieron la noticia más esperada: "¡Ahora sí se viene el bebé!"

“Pide que le paguen para hacer una nota. ¿Pero quién le va a pagar, por favor? No se hace eso. A mí no me gusta”, cerró.